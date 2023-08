¿Fue Mr. Big un error?: 'And just like that' siembra la duda

La segunda temporada de 'And just like that' está a punto de llegar a su fin. El público parece haberse quedado con el corazón encogido, o al menos sin entender muy bien el exceso de información al que se nos somente a apenas dos capítulos de que finalice. Si bien en los seis primeros no ocurre casi nada, desde que (¡cuidado spóiler!) aparece Aidan en la vida de Carrie todo se pone patas arriba.