Los 7 estrenos de la semana (series y pelis) que tienes que ver

La semana del 19 al 26 de junio de 2023 cuenta con algunas sorpresas en cuanto a series y película de estreno. Para empezar, hay muchos novedades: desde la serie 'La Orquesta' (Filmin), que estamos deseando ver tras conocer que su creador es Adam Price, el responsable de 'Borgen', a la nueva entrega de 'And just like that', la secuela de 'Sexo en Nueva York' en la que, en esta segunda temporada, podremos reencotrarnos con el personaje de Samantha, que interpreta Kim Cattrall. Al menos, durante un rato.