Los ‘looks’ de invitada que más favorecen a las mayores de 50

Se acerca septiembre y con él, vuelven las bodas. Tras la pausa de los meses vacacionales, se retoman eventos como bodas y bautizos, así que, es el momento para que empieces a buscar tu ‘look’. Si de por sí puede resultar una tarea algo tediosa, ésta se complica aún más cuando cumples cierta edad. Para empezar, porque tienes más claro lo que te favorece y lo que no, sabes lo que quieres y, además, lo más probable es que tu objetivo principal sea ir elegante. En un momento en el que mandan los ‘cut outs’ y las mangas imposibles, puede que tus jornadas de ‘shopping’ se te resistan. Y no nos referimos a que éstas no sean aptas pasados los 50, es más, si te apetece lucirlas, bienvenidas sean, todo depende de cómo te encuentres tú con ellas. Desde aquí, te animamos a que optes por aquellos diseños con los que te sientas más cómoda y seas fiel a tu estilo: no se trata de ir disfrazada. Por si te hace falta algo de inspiración, aquí te dejamos algunas ideas para ser la invitada perfecta si tienes más de 50 años.