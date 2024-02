El look de Zendaya que parece salido de otra galaxia

"¿Estáis preparados para más looks?", preguntaba su famoso estilista Law Roach a sus fans a modo de cebo sobre todo lo que estaba por llegar. Y no mentía la mano derecha de Zendaya porque la protagonista de Euphoria ha volado junto a sus compañeros de reparto hasta París en las últimas horas y desde la capital francesa nos ha regalado dos looks tan espectaculares que son casi imposibles de describir.