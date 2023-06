Zendaya demuestra que las lentejuelas también son para el verano

Este look de Zendaya es el que ha elegido para no perderse detalle del esperadísimo debut de Pharrell Willams como director creativo de Louis Vuitton. Junto a la artista –una de las embajadoras de la firma– han estado también Rihanna, Beyoncé, Kim Kardashian, Jay-Z, A$AP Rocky, LeBron James, Jared Leto, Lewis Hamilton, Jaden Smith, Willow Smith, Kelly Rowland, Naomi Campbell, Lenny Kravitz, Maluma, J Balvin, Anitta y un largo etcétera de rostros conocidos que no han querido perderse esta puesta de largo.