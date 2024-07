Locura entre las mayores de 40 por este capazo ultrasofisticado de la nueva colección de Zara

Esta afirmación, si la llevamos al universo ‘fashion’, implica que nos encontramos en una etapa de nuestra vida en el que sabemos a la perfección no solo lo que queremos en nuestro armario, sino lo que nos sienta bien y lo que no, o lo que es lo mismo, ya no nos arrepentimos tan fácilmente de una compra y mucho menos vacilamos a la hora de deshechar una prenda sino casa con nuestro estilo (por muy tendencia que sea).