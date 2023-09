Por qué no deberías comprarte unas botas ‘biker’ (por mucho que sean tendencia)

Según explica la estilista, antes de decidirnos a incluir las botas de inspiración motera en nuestro armario, deberíamos hacernos una serie de preguntas. La primera hace referencia a lo que te comentábamos al inicio de este artículo: «¿encajan con el estilo que quieres seguir o solo las compras por pura tendencia?». También nos invita a plantearnos si esta clase de zapato nos favorece realmente, ya que, tienen una silueta muy particular que no sienta bien a todo el mundo. Y, por último, nos invita a pensar cómo las combinaríamos, es decir, a construir ‘looks’ hipotéticos con prendas que ya cuelgan de nuestras perchas. Según ella, si la respuesta ha sido negativa en dos o más preguntas, no deberías comprarlas. Esto encaja a la perfección con el método ideado por la estilista neoyorkina Allison Bornstein, ya que, según éste, siempre que pienses en hacer una nueva adquisición para tu guardarropa, deberías hacerte hasta siete preguntas antes de pasar por caja. En realidad, todo se reduce al hecho de conocernos a nosotros mismos y en tratar de evitar las compras por impulso, sin meditar si esa pieza es ideal para nosotras. De esta forma, ya sean las botas o cualquier otra tendencia de la temporada, nos ahorraremos el tener que arrepentirnos después de haberla traído a casa.