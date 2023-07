El truco viral de TikTok para definir tu estilo y tener un armario con personalidad

Si tuvieras que definir tu estilo con tres palabras, ¿cuáles serían? Puede que esta pregunta, te resulte sencilla pero, si tratas de responderla, te aseguramos que encontrar los adjetivos idóneos no es una tarea nada fácil. El hecho de tener claro cuál es el espíritu que manda en nuestros ‘looks’ es importante, por un lado, porque, al final, un ‘outfit’ expresa mucho más de nuestra personalidad de lo que pensamos y, por otro, si tenemos claro lo que nos gusta y lo que no, nos ahorraremos llenar el armario de prendas que, a la larga, no vamos a utilizar. Para ayudarnos a descubrir cuál es nuestro estilo, la estilista neoyorkina Allison Bornstein, ha ideado un sencillo truco que –cómo no podía ser de otra forma– ya se ha hecho viral en TikTok. Recibe el nombre de ‘el método de las tres palabras’ y, como te avanzábamos al inicio de este artículo, se basa en definir nuestro estilo con tres calificativos.