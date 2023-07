¡Adiós corte ‘bob’! Estos son los trucos que tienes que seguir si quieres dejarte el pelo largo

Nadie está contento con su pelo, esa es una verdad (casi) universal. Quien lo tiene rizado, lo quiere liso, las morenas quieren ser rubias y las que tienen el pelo corto, quieren tenerlo largo. En este último caso, ya sea porque has pasado por la tijera y te has arrepentido o porque ya te has cansado de tu corte ‘bob’ –que es, por cierto, una de las tendencias indiscutibles de esta temporada–, necesitas tener en cuenta una serie de trucos para que tu pelo pueda crecer sano y bonito. Y es que, para ello, no basta con dejarlo crecer sin más, sino que tienes que seguir toda una guía de recomendaciones, que aquí pasamos a resumirte. Eso sí, es mejor que vayas asumiendo que vas a pasar por una época de transición en la que te vas a ver bastante extraña.