Julia Fox protagoniza el segundo "desnudo" del festival de Cannes con una tendencia que ya triunfa en TikTok

Las transparencias, la rigidez y y muchas texturas se entremezclan en los looks de Julia Fox en Cannes. Y es que si por algo se caracteriza esta actriz es por sus looks rompedores y actualizados que combina con frecuencia con elementos que no pueden pasar desapercibidos como sus potentes maquillajes. Desde que comenzó el festival de Cannes ya nos han sorprendido con algunos looks explosivos que cuestionan todos limites estilísticos establecidos.