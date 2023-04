Dos maneras de triunfar al aplicarse el 'eyeliner' como Irina Shayk

Una vez visto este maquillaje, no podemos evitar recordar aquel look para la historia que la maniquí lució en la pasada edición del Festival de Cannes, cuando se pintó los ojos como en su día lo hacía Ronnie Spector, tomó como referencia Amy Winehouse y retomó hace no tanto la actriz Julia Fox (no, no podemos olvidar aquella fiesta post-Oscar 2022 en la que llevó un bolso confeccionado con pelo humano).