Lily-Rose Depp se anima a bailar con The Weeknd en el fiestón que celebraron tras la alfombra roja de Cannes

La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis no tardó en animarse y salir a la pista junto al resto del reparto cuando The Weeknd tomó los mandos de la mesa de mezclas. Este último no solo consiguió animar a todos los asistentes solo con su aparición, sino que también compartió con ellos el vinilo de la banda sonora que acompañará a 'The Idol'. Eso si todo esto sin quitarse en ningún momento durante su debut las gafas de sol mientras animaba repetidamente a la sala bajo el grito de "¡Viva la France!".