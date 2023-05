Siete minutos de ovación tras un año convulso: el regreso de Johnny Depp a Cannes

Si bien en 2021 decía que Hollywood le estaba "boicoteando", el también protagonista de 'Sweeney Todd' ha cambiado su discurso y ha asegurado que no sintió que aquello sucediera, entre otras cosas, porque no piensa en Hollywood. "Es extraño. Nos encontramos en un momento bastante divertido en el que a todos les encantaría poder ser ellos mismos, pero no pueden", ha comentado con sarcasmo en la rueda de prensa de la cinta, en la que sugirió que la industria del cine continuaba adscribiéndose al concepto de hipocresía.