Así es el acuerdo al que ha llegado Amber Heard con Johnny Depp para poner fin a su guerra judicial

Ha sido ella misma, a través de su cuenta de Instagram, la encargada de dar la noticia en un texto en el que anuncia que "Tras muchas deliberaciones, he tomado la difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido". ¿El resultado de dichas deliberaciones? La actriz 'solo' tendrá que abonar un millón de dólares al tantas veces protagonista de películas del cineasta Tim Burton. En sus palabras, también especifica que "nunca busqué esta situación. Defendí mi verdad y en esa tarea mi vida como la conocía quedó destruida" y que ha "perdido toda esperanza en el sistema judicial" de su Estados Unidos, en cuyo proceso llegó incluso a derrumbarse en el último juicio que delataba su impotencia ante la sentencia. Sin embargo, saca pecho al referirse al sistema judicial británico argumentando que "Cuando me presenté frente a un juez en Reino Unido, fui reivindicada por un sistema justo, imparcial y robusto, que me protegió y evitó que expusiera en público los peores extractos de mi declaración. La corte determinó que había sido víctima de violencia sexual y doméstica".