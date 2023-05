Amber Heard derrocha estilo en Madrid: el ‘look effortless chic’ que nos ha conquistado

Tras la tormenta (o, más bien, el huracán), por fin, parece haber llegado la calma para Amber Heard. Y es que, después de enfrentarse a un juicio por difamación, no sólo televisado sino también público, en la que se aireó gran parte de la convivencia conyugal con su ex marido, el actor Johnny Depp, y más aún, tras perder éste, la actriz se encontraba desaparecida del mapa. O casi. Eso sí, sabemos que hace unos meses encontró refugio en Mallorca pero que, al parecer, en la isla no llegó a alcanzar esa paz que tanto ansiaba. Y es que, por el momento, parece que ha decidido dejar atrás el esplendor y los focos de Hollywood y vivir una vida mucho más austera. Todo apunta a que esto es algo que parece estar consiguiendo, finalmente, en Madrid. Según apunta el diario británico Daily Mail, la actriz de ‘Aquaman’ acaba de dar el paso de mudarse definitivamente a nuestro país y, por lo que vemos, está viviendo una etapa de lo más apacible junto a su hija, Oonagh Paige –que nació por gestación subrogada–, de dos años. Además, según apuntan algunos medios, podría haberse comprado una casa en uno de los barrios más lujosos de la capital. Una cosa está clara, en las imágenes vemos a la actriz en una actitud mucho más relajada y sonriente. Parece, además, que no tiene problemas para relacionarse, ya que habla español a la perfección y lo que quiere, precisamente, es vivir como si fuera una madrileña más (se la ha visto, incluso, paseando por el parque de El Retiro), por lo que habría decidido prescindir, incluso, de sus guardaespaldas.