¿Volverá a ser tendencia el entrecejo? La modelo Sophia Hadjipanteli hace que nos lo replanteemos

Podría decirse que la modelo Sophia Hadjipanteli lo ha hecho por su belleza natural y su 'look' unicejo. Si pensabas que Frida Kahlo era la única capaz de atreverse a llevar sus cejas de esta manera, estabas muy equivocada y quizá es eso lo que ha marcado la trayectoria de la maniquí, que se dejó ver en la premier de 'Killers of the Flower Moon', la última película presentada por el mítico Martin Scorsese en el certamen galo.