Jennifer Lawrence con el vestido blanco que adorarán las novias minimal

Jennifer Lawrence lleva un mes de lo más intenso en el que nos ha regalado prácticamente un look por día. Desde que apareció en el Festival de cine de Cannes envuelta en un vestido red y horas más tarde pisó la alfombra roja con un diseño rojo que no dudó en combinar con unas cómodas chanclas, no ha dejado de sorprendernos. Especialmente en los últimos días en los que ha realizado la gira promocional de su última película Sin malos rollos que le ha llevado prácticamente por todo el mundo.