El peinado de Jennifer Lawrence que vas a querer copiar para tu próximo evento

No hablamos de otra cosa que no sea la temporada BBC. Estos meses del año están protagonizados por eventos de todo tipo en los que nuestra principal prioridad gira en torno a ser las invitadas perfectas. Y, para ello, no solo tenemos en cuenta el estilismo- para el que hay infinitas opciones y en el que los accesorios juegan un papel fundamental- sino también el 'beauty look'. Maquillaje y peinado son dos aspectos muy importantes cuando hablamos de looks de invitada y, aunque apostar por la sencillez es siempre una buena opción, también hay ciertas ideas que nos encanta recrear. ¿Y qué mejor ocasión que un evento especial?