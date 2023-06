Cómo vestir si te invitan a una boda y lograr el look de invitada perfecto

Hay ciertos vestidos con los que no te hará falta mucho más para lucir un look impresionante. Pero si, por el contrario, vas a optar por un vestido más sencillo, la clave para elevar tus looks serán los accesorios y el 'beauty look'. Jugar con los colores o texturas y optar por accesorios que se salgan de tu zona de 'confort' será una muy buena idea si tu vestido es algo más sencillo. De ejemplo hemos cogido este look de Anna Padilla, que lució un vestido azul combinándolo con accesorios rosas y un peinado de lo más favorecedor.