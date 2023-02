Hemos encontrado el complemento favorito de Jennifer Lopez rebajado y a punto de agotarse

Lo vimos el año pasado en las pasarelas y en nuestras tiendas favoritas. Nos referimos a una tendencia que nos encanta y que, digan lo que digan, no pasa nunca de moda, al menos en la cabeza de las más arriesgadas. Un complemento que eleva cualquiera de nuestros looks, que les da ese toque nostálgico que nos encanta y que, de vez en cuando, necesitamos añadir. Porque sí, el sombrero cowboy es capaz de dar un giro de originalidad a cualquier estilismo básico, de convertir algo soso o demasiado clásico en un potente outfit con el que triunfar y, de paso, no dejar indiferente a nadie. Porque esto es importante, ya que una de las claves para combinarlo sin caer en el exceso es evitar usar otras prendas o accesorios de estética western (por ejemplo las también en tendencia botas estilo cowboy) y apostar más por básicos que no empañen o difuminen nuestro look.