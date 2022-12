El cinturón de hebilla con forma de corazón que soluciona cualquier look

Los cinturones son ese accesorio que casi siempre pasa desapercibido. Es cierto que siempre tenemos uno a mano por si acaso pero, a la hora de la verdad, nos cuesta sacarle el partido que se merece. Sin embargo, no hay temporada en la que no veamos lo importantes y necesarios que son para darle un plus a nuestros estilismos, para convertir un look, a priori, sencillo en todo un referente de personalidad, presencia y mucho, mucho estilo. Existen un montón de tipos de cinturón, para todos los gustos, edades y situaciones, pero en estas fechas tan señaladas hemos encontrado uno que es perfecto para combinar con todo y que encima estiliza mucho.