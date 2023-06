El capazo con tu nombre de Zara que vas a querer este verano

Un buen bolso tiene la capacidad de transformar por completo cualquier look. Los capazos concretamente son uno de esos artículos todoterreno para el verano que, con sus colores y diseño inconfundible, alcanzan su máximo esplendor esta temporada, hasta el punto de convertirse en los grandes protagonistas de nuestro armario. Así que tanto si aún no tienes el tuyo como si guardas alguno de temporadas anteriores, no puedes perderte el diseño personalizable que ha sacado Zara. Estamos convencidas de que no podrás evitar querer hacerte con el tuyo y añadirle tu nombre en alguno de los colores más en tendencia para este verano. No es solo el complemento que nos recuerda que ya llega el buen tiempo, sino un bolso customizable para que no exista otro igual al tuyo.