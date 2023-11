Así es Borow, la empresa de alquiler de vestidos que le encanta a la infanta Sofía

El proyecto de Borow lo lanzaron Eva y Joanna Chen, dos hermanas que se criaron compartiendo armario para combatir el aburrimiento estilístico y decidieron emprender para así concienciar de que comprar no es la única forma real de consumir moda y menos en tiempos en los que la sostenibilidad se ha vuelto un importante pilar para la mayoría de nosotras. "Queremos formar parte de este futuro sostenible y equilibrado que no renuncia a un look de alfombra roja", dicen desde su tienda online. "Somos ese armario B que siempre quisiste tener, aquel que abrirás cuando los “no sé qué ponerme” y “quiero algo especial” salgan a relucir", cuentan.