Las curiosidades sobre la infanta Sofía que desconocías

Cada vez es más habitual ver a la princesa Leonor recurrir al exclusivo joyero de su madre en actos oficiales pero la infanta Sofía aún no ha lucido ninguno de los pendientes de la reina Letizia. El motivo no es otro que la falta de agujeros en las orejas de la hija pequeña de los reyes, ya que no ha querido dar el paso –su hermana lo hizo con 8 años– y, por el momento, no está previsto que lo haga.