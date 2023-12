Esta ‘blazer’ de Zara se convierte en la clara favorita para las cenas de Navidad

El espíritu navideño ha invadido ya, prácticamente, todo. Superado el puente de diciembre, podemos dar por inauguradas –de forma oficial– estas bonitas fiestas. Y es que, pese a que desde el 1 de noviembre llevemos escuchando sin cesar el famoso ‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey, son muchos los que dicen que, hasta que no pasa el puente de la Inmaculada, no procede lanzarnos a poner el árbol, llenar nuestra casa de luces y gritar villancicos a pleno pulmón. Aunque, si hacemos caso al catálogo de Zara, esta época ha arrancado bastante antes poque llevamos semanas viendo diseños llenos de lentejuelas, plumas, terciopelos y, en definitiva, cualquier tejido ‘glam’. Eso sí, parece que la marca de Inditex ha tenido reservada, hasta ahora, la que podemos decir que es, sin duda, la joya de la corona... O, mejor dicho, de su colección y, estamos seguras de que, próximamente, lo será de tu armario. Se trata de una ‘blazer’ metalizada en color dorado que, sin duda, promete elevar cualquier ‘look’ con el que la combines. Lo confesamos: nos encanta su aspecto satinado y ese corte masculino, con los hombros marcados.