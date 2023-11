Sabemos cuánto gana Mariah Carey cada Navidad (y sí, es más de lo que crees)

‘It's timeeeee’. Con este grito (traducido en español como ‘llegó la hora’), Mariah Carey marca, cada 1 de noviembre, el inicio de la Navidad. La que para muchos es la época más bonita del año, para la cantante es, sin duda, la más rentable gracias a su villancico, ‘All I want for Christmas is you’. Este se ha convertido en todo un himno mundial que, cada año, llega para contagiarnos de la alegría propia de estas fiestas que, cada vez, parecen comenzar antes. De hecho, la neoyorkina ha iniciado una nueva (y verdadera) tradición, ya que, una vez termina Halloween, lanza un pequeño tráiler que da por inaugurado ‘oficialmente’ este tiempo de ilusión. En 2023, la hemos visto salir de un bloque de hielo, como si hubiera permanecido congelada hasta ese momento. Tenemos que decir que, siendo sinceros, este ‘clip’ ha ejemplificado a la perfección el devenir de su carrera en la actualidad. Y es que, podemos decir que, ahora mismo, este tema se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para la artista.