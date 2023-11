Este chaleco de Zara será el más buscado en las cenas de empresa

Ahora que las Navidades están ya a la vuelta de la esquina, llega el momento en el que empiezan a sucederse un sinfín de eventos, desde las cenas de empresa a la multitud de comidas familiares y con amigos. Si has empezado a pensar en cuáles serán tus ‘looks’ en estas ocasiones especiales, es probable que tengas en mente todo tipo de piezas que incluyan lentejuelas, metalizados y todo tipo de brillos. Sin embargo, si estás buscando una opción más discreta, el negro parece ser tu gran aliado para triunfar. Y es que este tono es lo que las luces a la Navidad, o sea, un imprescindible. Pese a que antes se asociaba al luto y a la pérdida hace ya tiempo que se ha convertido en sinónimo de elegancia y empieza a protagonizar, incluso, estilismos de invitada. De hecho, si antes era impensable acudir a una boda con un vestido en esta tonalidad, ahora vemos que no sólo es posible sino que, además, es una muy buena opción, pese a lo que pueda dictar el protocolo. Además, es apto para en cualquier tipo de cita. Así que, pese a que, a priori, pueda parecer que está especialmente indicado para las horas nocturnas, lo cierto es que durante el día brilla en ‘outfits’ de líneas sencillas a los que otorga ese halo de atemporalidad tan característico. Así que, cuando hemos visto en Zara este chaleco en terciopelo negro, no hemos podido evitar visualizarlo como uno de los grandes éxitos de la marca en los eventos de las fiestas que se avecinan.