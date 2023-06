Esto es lo que pasa si vas de negro a una boda

En el universo nupcial se siguen manteniendo una infinidad de reglas que, a día día, continúan estando vigentes. Es cierto que el ‘dress code’, en las bodas, está en constante revisión pero hay ciertas barreras que parece impensable cruzar. Por supuesto, ¿cómo va una invitada a ir de blanco? Pero... ¿y de negro? El color de la elegancia por excelencia se ve coartado en este tipo de eventos, aunque, cada vez, son más las que se atreven con él. Ahora la pregunta es... ¿es correcto? Según el protocolo, no. Y es que, tradicionalmente, es un tono asociado al luto, por lo que no estaba muy bien visto, lucirlo en un ambiente festivo y de alegría porque, antes, suponía casi demostrar que no te alegrabas del enlace. Sin embargo, si contestamos a esta pregunta desde el prisma del siglo XXI, quizás habría que responder... ¿por qué no? Es cierto que hay algunos ‘tips’ que debes de tener en cuenta, pero, lo cierto es que, si te decantas por ir de negro a una boda, puedes convertirte en la más elegante de la celebración.