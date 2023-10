Este vestido ‘boho’ pasa a convertirse en nuestro favorito de Zara (y ya está casi agotado)

Eso sí, como cada invierno, surge la eterna duda en materia estilística: ¿medias sí o medias no? Nosotras, desde aquí, apostamos por lucirlas. Primero, porque cuando hablamos de minivestidos, desafiar a las bajas temperaturas invernales, no nos parece una buena idea (salvo que quieras pillarte un resfriado) y, además, mientras evites los modelos transparentes y tipo ‘cristal’ no vemos ninguna objeción ’fashion’ para lucirlas. De hecho, actualmente, encontramos opciones de lo más ‘cool’: desde diseños en plumeti a modelos coloridos. Así que, te recomendamos que no renuncies a derrochar ‘glamour’, a la vez que vas bien abrigada.