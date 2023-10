Así es el minivestido de Zara que ha estrenado Rocío Osorno y ha enloquecido a las redes

Ojalá una primavera eterna para poder seguir disfrutando del buen tiempo y de los mejores looks primaverales. Por el momento, aunque ya hayamos dado por iniciada la temporada de otoño, podemos seguir aprovechando al máximo los días largos, los últimos rayos de sol y calor, así como los looks de última hora que hablan con nostalgia y llevaremos hasta la bajada de temperaturas. Es más, parece que no somos las únicas que deseamos que las buenas temperaturas se queden eternamente entre nosotras. No hay más que ver uno de los últimos post de Rocío Osorno para necesitar aún más días de buen tiempo por delante para poder estrenar looks de última hora.