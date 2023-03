El secreto detrás del vestido vidriera de Ana de Armas en la fiesta post Oscar

Sin embargo, la elegancia no acabó allí. Y es que, tras esta primera alfombra roja, llegó la Vanity Fair Oscar Party, conocida por ser capaz de reunir a rostros conocidos de diferentes mundos que dan lo mejor de sí a su paso por el photocall, arriesgando con sus mejores diseños. Y este 2023 no iba a ser menos, y es que en dicha 'after party' pudimos ver a representantes de la familia Kardashian, como Kylie y Kendall Jenner y otras 'it girls' como Hailey Bieber, Gigi Hadid, Kaia Gerber o Emily Ratajkowski.