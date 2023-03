¿Qué contiene la polémica bolsa de regalo (valorada en 126.000 dólares) que reciben los nominados y ganadores de los Premios Oscar 2023?

Aunque finalmente no se ha hecho con el galardón de mejor actriz, Ana de Armas no se ha ido con las manos vacías de los Premios Oscar 2023. Tampoco Austin Butler, que aspiraba al de mejor actor (finalmente en posesión de Brendan Fraser). Y es que, independientemente de si ganan o no la estatuilla dorada, estar nominado a los Oscar tiene premio asegurado. Al menos en las cuatro categorías principales de interpretación y en la de dirección, ya que desde hace un par de décadas todos ellos reciben una lujosa bolsa de regalos cuyo valor suele superar las seis cifras y la cual se ha convertido en uno de los temas de conversación en las redes más recurrentes (y polémicos) de estos galardones.