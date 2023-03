Rihanna, una diosa con moño samurái y look dominatrix en los Premios Oscar 2023

En cuanto al look beauty la cantante ha optado por centrar la atención en sus labios con una barra rojo granate, y enmarcar su mirada con su ya mítico delineado. Sin embargo, si hay algo que nos ha encantado de su look, eso sin duda ha sido su moño samurái, con el que ha demostrado que los recogidos pulidos no son la única opción ganadora en una noche como la de hoy.