Rihanna en la Super Bowl: anuncia su embarazo en un impactante show de 13 minutos de éxitos

Tras descender levemente hasta casi la altura de sus acompañantes con 'Where Have You Been', Rihanna ha vuelto a ascender a los cielos sin ningún tipo de vértigo con 'Only Girl (In The World)' , para arrancar con 'We Found Love' sin dejar de moverse, a pesar de lo que parece un avanzado estado de gestación, eso tan solo nueve meses después de haber dado a luz a su primer hijo, fruto de su relación con A$AP Rocky. En este 'medley' también han tenido cabida temas como 'Rude Boy', 'Work', 'Wild Thoughts' y 'Run This Town'.