El abrigo rosa de Kiabi por el que querrás alargar la tendencia 'barbiecore'

Y por si en 2022 no habíamos tenido suficiente, aún habiendo arrancado el 2023 con otras tendencias igual de rompedoras, el 'barbiecore' sigue en el radar de las amantes de la moda y no descartamos que siga estando a lo largo de todo el año. Es por eso que hemos querido fichar una prenda perfecta para esta temporada de invierno, que aportará color a todos tus looks y te hará querer alargar esta tendencia lo máximo posible. Se trata de un abrigo de paño de Kiabi, que tanto por su color como por su diseño, se va a convertir en tu pieza favorita y de confianza para todos tus estilismos.