Recordamos todos los detalles del 'look' de Kate Middleton para el desfile 'Trooping The Colour' del año pasado

El que no se lo va a perder va a ser el pequeño Louis, que todos los años nos regala los mejores momentos del recibimiento con sus divertidos gestos. Aun así, queremos recordar el increíble 'look' por el que Kate Middleton apostó el año pasado, a ver si el color verde que llevaba por aquel entonces, nos da un poco de esperanza para verla este año asistir a este día tan importante, ya no solo para los británicos, sino para todo el mundo, por su posible vuelta a la vida pública.