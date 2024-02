Solo Úrsula Corberó podría ir en vaqueros a la Semana de la Moda de Milán y arrasar (ojo, son supertendencia)

Aunque no es muy propensa a dejarse ver en este tipo de eventos, la intérprete catalana no ha querido perderse el ‘show’ en el que la marca de lujo italiana capitaneada por Matthieu Blazy ha presentado sus novedades para el otoño-invierno 2024. Y no ha sido la única representante española en la cita: su compañero de ‘La casa de papel’ Miguel Herrán, quien ha sido padre recientemente junto a Celia Pedraza (hermana de la también actriz de la serie de Netflix María Pedraza), también ha asistido a este desfile que ha contado con un ‘front row’ repleto de estrellas internacionales, convenientemente vestidas con jeans y demás prendas de estilo ‘casual’, en sintonía con las novedades que las modelos han lucido sobre la pasarela.