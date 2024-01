El especial significado del nombre que Miguel Herrán y la hermana de María Pedraza han elegido para su primera hija

"Tengo muchas ganas y muchísima ilusión. De hecho, el único miedo que tenía era no tener tiempo para poder disfrutarlo, sobre todo los primeros meses, que dicen que es algo que pasa muy rápido. Lo bueno es que yo me he quitado muchos proyectos para poder disfrutar de esta primera etapa", confesó el actor en una entrevista a la revista Lecturas hace unas semanas sobre su inminente paternidad.