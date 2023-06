¡Sorpresa! Miguel Herrán y Celia Pedraza, hermana de María Pedraza, van a ser padres

Ganó el Goya en 2016 gracias a su primera película, 'A cambio de nada', y desde entonces, Miguel Herrán ha logrado convertirse en uno de los actores más prestigiosos de nuestro país gracias a numerosos papeles. Entre ellos, el de Río en la exitosa serie de Netflix, 'La Casa de Papel' y el de Cristian en 'Élite'. Precisamente de este papel nos contaba lo siguiente: «Yo me parecía mucho a mi personaje con 15 años, pero ahora ya no. Ahora toca estudiar y llevar una vida responsable. «Me enamoro del pibón de la serie, que es Carla, con la que tengo una relación muy sexual, pero lo que más le pone a mi personaje es la posibilidad de mezclarse con esa alta sociedad que hasta ahora le estaba vetada. Es una relación muy poderosa, entre otras cosas porque hay un tercero implicado», explica Miguel. Él se apuntó a esta aventura por la apuesta internacional que aportaba Netflix y porque estaban dos de sus compañeros de “La casa de papel”: «En cuanto supe que Jaime Lorente y María Pedraza grabarían, no quise perdérmelo», confiesa.