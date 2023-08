6 vestidos dorados de Zara con los que brillar en tu próxima cita

Hace tiempo que los metalizados dejaron de limitarse únicamente a entornos festivos y se convirtieron en un indispensable del armario femenino, despuntando incluso en looks de carácter informal. El éxito reciente de los pantalones metalizados es uno de los ejemplos más notorios de este hecho, pero no el único. La popularidad que han ido adquiriendo los vestidos en tonos dorados en temporadas alejadas a la Navidad es otra de las grandes sorpresas. ¿Quién dijo que hay que esperar a Fin de Año para optar por ellos? En la actualidad, estas siluetas brillantes y atractivas, en diferentes cortes y estilos, han logrado hacerse un hueco en las colecciones de moda incluso durante la época estival, por ejemplo en Zara hemos encontrado varios vestidos dorados que pueden convertirse en una perfecta alternativa para nuestros looks de fiesta.