Los vestidos de lentejuelas de Mango para ser la auténtica protagonista de tu próxima fiesta

En clave monolocor o con varias tonalidades; vestidos cortos, midi o que prácticamente tocan el suelo; de manga larga o tirantes. Las opciones que tenemos al alcance no dejan de aumentar, lo que nos permite encontrar no uno sino varios vestidos de lentejuelas que cubran nuestras necesidades. Además, para quienes no dudan en arriesgar, en Mango incluyen propuestas que combinan esta tendencia con otras al alza como el 'cut out' o las flores en 3D.