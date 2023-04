Sea la fiesta que sea, solo vas a querer llevar un vestido satinado de Zara

Debemos reconocer que vestir de colores, a veces, resulta demasiado difícil. No lo decimos porque no haya una amplia variedad de colores disponibles, no, sino porque combinarlos puede ser traumático para muchas de las que están más que acostumbradas a tirar por el negro, que es apuesta segura en cualquier momento, circunstancia y época del año. Porque sí, esta oscurísima tonalidad también se puede lucir en los meses de más calor con los tejidos adecuados.