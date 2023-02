Zara tiene las bailarinas que mejor sientan con vaqueros (y están a punto de agotarse)

Las bailarinas llevan años inundando nuestros looks, se trata de un estilo clásico que todas hemos llevado alguna vez en nuestra infancia y que ahora recuperamos para convertirlo en el zapato plano perfecto para poder aguantar sin cansarnos. Porque nos encanta subirnos a unos tacones, sí, pero cuando tienes que estar de un lado a otro, no son la mejor opción. Si trabajas y pasas muchas horas de pie o caminado, las bailarinas son, sin duda, la mejor alternativa. Las hay de infinitas maneras: de punta, con tachuelas, con print animal, en charol o en ante. También están las lisas, que son un must del armario y que nunca fallan, o con algún adorno, que las convierte en ese accesorio ideal para ser la invitada perfecta a una boda o comunión. Elige las que mejor vayan con tu estilo y no tengas miedo de arriesgar.