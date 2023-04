4 modelos de bailarinas que te van a convencer para llevarlas esta primavera

Ni zapatillas, ni zuecos, ni mocasines, el zapato que se lleva esta temporada primavera-verano 2023 son las bailarinas. Sí, has leído bien, las bailarinas han llegado para quedarse y darle un toque romántico a nuestros estilismos. Desde que Miu Miu apostó por ellas para convertirlas en un zapato tendencia y de lo más icónico, no hemos parado de verlas. Y aunque hasta ahora solo lo hacíamos en las pasarelas más prestigiosas y en los looks más atrevidos del 'street style', las bailarinas han aterrizado en los catálogos de nuestras marcas favoritas con propuestas de todo tipo y para todos los estilos.