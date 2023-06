5 vestidos dorados de Mango para ser la protagonista de tu próxima fiesta

Aunque su efectividad sea cada vez más notoria y su popularidad haya ido creciendo en los últimos años, los vestidos dorados no cuentan con un gran protagonismo en los catálogos de moda. Sobre todo si lo compramos con propuestas en blanco, beige, rojo o con estampados tan atemporales como las rayas. Lo que no significa que no sea posible dar con vestidos dorados que sean auténticas joyas y nos salven de las celebraciones más especiales.