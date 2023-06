Pantalones bombachos, bordados y lentejuelas: las tres claves del look playero de Rocío Osorno

Me explico: las famosas pueden, literalmente, agotar existencias de una tienda o marca determinada solo porque son ellas las que hayan dado a conocer una determinada prenda a un público masivo y que, además, lo han hecho combinando piezas en las que jamás habríamos reparado de no ser por sus ideas. Y es que cada una de ellas tiene su particular estilo personal, pero es cuando se salen de él, de lo establecido, por decirlo de alguna manera, cuando más triunfan con sus propuestas.