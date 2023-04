Rocío Osorno agota el conjunto de lino de Zara que verás por todas partes este verano: cómodo, fresquito y muy favorecedor

La fórmula no falla, al menos por el momento: nuevo look de Zara en el perfil de Rocío Osorno, nuevo look que se hace viral. La 'influencer' y diseñadora andaluza no solo ha hecho de su estilo inspiración para mujeres de lado a lado de la península, también ha logrado convertirse en una auténtica precursora de tendencias y prueba de ello es el éxito que obtienen todas y cada una de las prendas que luce y comparte con sus seguidores. En su mayoría firmadas por el gigante de Inditex.