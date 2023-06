Si eres adicta a las perlas, el vestido joya que ha llevado Rocío Osorno te va a encantar

"Me ha costado mucho hacer fotos este fin de semana, pero siempre que he tenido problemas personales intento olvidarme y distraerme con mi familia y mi trabajo y, la verdad, que han sido las veces que se puede decir que más he crecido profesionalmente", ha escrito la 'influencer' que ha reconocido que en muchas ocasiones lo ha pasado mal por situaciones de este tipo. De ahí que haya escogido un diseño que es una auténtica fiesta para borrar las penas.