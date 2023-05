El naranja es infalible para ir de boda y este vestido de Zara de Rocío Osorno así lo demuestra

Que el azul noche es ideal para los eventos de tarde y que los rosas, verdes y amarillos en tonalidades pastel resultan infalibles para los que se celebran de día es algo que nadie lo discute. Pero que estas elecciones sean apuestas seguras no significa que debamos pasar por alto la gran variedad que nos ofrece la paleta cromática. Tendemos a olvidar colores potentes como el naranja y no hacemos más que perder una oportunidad de comprobar que puede ser una genial elección para un look de invitada.