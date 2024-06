Cómo afrontar una ruptura con hijos: las claves (y reglas) que aconsejan los expertos

"Lo importante es entender que, en el contexto de una separación, no hay una "receta" única para todos, ni una manera más o menos correcta de superar una ruptura. Hay que respetar el ritmo y las necesidades afectivas de cada persona", señala Aso. "La clave es no olvidarse de las conductas de autocuidado, tratar de mantener o desarrollar nuevos hábitos saludables (dieta, ejercicio, hobbies, ocio, descanso), buscar apoyo social: hablar con amigos, familiares y personas de confianza", así como "permitirse tener días malos", o "no tener prisa para superar la ruptura".